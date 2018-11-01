تزويد مروحية "كا-52" بــ "سوبر صاروخ"

تم تزويد المروحية الهجومية البحرية التي يطلق عليها كا-52 "كاتران" بصاروخ مضاد للسفن "إكس-35".

ووفقا لموقع in24 هكذا أصبحت هذه المروجية "عامل تغيير قواعد اللعبة" في البحر. وظهور مثل هذه المروحيات القتالية جنبا إلى جنب مع حاملات المروحيات المستقبلية يغير بشكل جذري موازين القوى في البحر الأسود وبحر البلطيق والبحر الأبيض المتوسط.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich روسيا تحسن الخصائص القتالية لمروحية "كا-52" أليغاتور

ويبلغ مدى إطلاق صاروخ "إكس-35" 260 كيلومترا وهو مصمم من أجل ضرب الأهداف العائمة التي تبلغ سعتها 5000 طن. وقبل تزويد المروحية بهذا الصاروخ، كانت حاملاته فقط الطائرات دون المروحيات، مثل المقاتلات الخفيفة "ميغ-29" والثقيلة "سو-27" و"سو-35" و"سو-30 إس أم" وكذلك قاذفات "سو-34".

وأصبح من الممكن استخدام هذا الصاروخ في مروحية "كا-52 ك" بفضل إدخال النظام الصاروخي الجديد الموجه "غيرميس-أ" ونظرا لحجم صاروخ "إكس-35" فإنه سيصبح بالنسبة لـ"كاتران" "سوبر صاروخ".