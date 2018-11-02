الجيشان الإسرائيلي والقبرصي ينهيان تدريبا عسكريا مشتركا

أنهت قوات من وحدات مختارة في الجيشين الإسرائيلي والقبرصي تدريبات عسكرية استغرقت عشرة أيام جرت في جزيرة قبرص بمشاركة قوات جوية على سيناريوهات متغيرة وبالغة التعقيد في ما يسمى مكافحة الإرهاب وعمليات الاقتحام وتقديم العلاج الميداني.

القدس — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي في بيان له مساء اليوم الخميس "انتهى اليوم تدريب مشترك لقوات من وحدة مغلان وقوات خاصة أخرى أجري في الجزيرة القبرصية في الأسبوع المنصرم حيث شاركت في تدريب أيضا قوات من سلاح الجو".

© Photo / YouTube\\Israel إسرائيل والإمارات تشاركان في مناورات جوية في قبرص

وأضاف ادرعي "الحديث عن تدريب مشترك لقوات من وحدة مغلان ووحدات في الجيش القبرصي تم خلاله التدرب على سيناريوهات متنوعة وقدرات في مجالات محاربة الإرهاب والقتال في مناطق مأهولة ومفتوحة بالإضافة إلى قدرات اقتحام وتخريب وقدرات في المجال الطبي في الميدان. هذا التدريب يجسد قدرات خاصة في جيش الدفاع للتعامل مع عناصر إرهابية مختلفة".

وأكد ادرعي على أن "التدريب يأتي في إطار التعاون الوثيق بين الجيشين كونه الثالث على الأراضي القبرصية بالإضافة إلى تدريبات مشتركة أخرى جرت في إسرائيل".

من جانبه قال قائد وحدة مغلان الخاصة: "خلال التدريب وقف مقاتلو وحدة مغلان في مهام معقدة وأظهروا مهنية كبيرة. الحديث عن تدريب مشترك مع الجيش القبرصي في إطار التعاون المستمر بين الجيشين في الأعوام الأخيرة. لقد تعامل مقاتلو الوحدة مع سيناريوهات متنوعة شملت تغييرات عديدة مع المهام الميدانية وأحوال جوية معقدة ومحاكاة نوعية للعدو. أهمية التدريب من هذا النوع تأتي في القدرة على وضع تحدي عملياتي ومعنوي للقوات وأنا فخور على تمكن المقاتلين من مواجهة كافة المهام بنجاح باهر.