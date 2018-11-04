بندقية بـ4 فوهات تطلق 250 رصاصة في الثانية (فيديو)

يؤدي التطور التكنولوجي في مجال الصناعات العسكرية إلى توجه الجيوش نحو امتلاك أسلحة جديدة بقدرات نيرانية عالية ووزن أخف.

© Fotolia / Chemtoddler بندقية صينية تحرق ولا تقتل (فيديو)

ذكرت مجلة " ووندر فول إنجينيرنغ " الأمريكية أن الجيش الأمريكي يسعى لامتلاك بندقية بـ4 فوهات يمكنها إطلاق 4 رصاصات في وقت واحد، مشيرة إلى أن التصميم الجديد، الذي تم التوصل إليه يتكون من إطار محكم على شكل مستطيل يوجد بداخله 4 مواسير (سبطانات) فوق بعضها.

وتعمل البندقية بالشحن الكهربائي، وتعد أخف وزنا من البنادق العادية رغم امتلاكها 4 فوهات.

ولا يتجاوز وزن البندقية 3 كيلوغرامات، وتصل سرعة الإطلاق النظرية لـ250 طلقة في الثانية.

وتم تصميم البندقية لتكون قادرة على إطلاق رصاصات عيار 6 مم، لكن السلاح الأمريكي لا يعد فعالا عندما يتعلق الأمر بدقته وقدرته على إصابة الأهداف، بحسب المجلة.