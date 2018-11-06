خلال 6 أعوام...الصواريخ المجنحة في روسيا أصبحت أكثر بـ30 مرة

أعلنت صحيفة القوات المسلحة الروسية "النجم الأحمر"، اليوم الثلاثاء، أن الصواريخ المجنحة في الجيش الروسي أصبحت أكثر بـ 30 مرة خلال 6 أعوام.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في عدد الصحيفة الروسية، في مقال مخصص للاحتفال بالذكرى السادسة لقيادة سيرغي شويغو لوزارة الدفاع الروسية: "ازداد عدد الحاملات الأرضية والبحرية والمحمولة جوا بأكثر من 12 مرة، والصواريخ المجنحة عالية الدقة بأكثر من 30 مرة".

وأضاف المقام أن "في القوات النووية الاستراتيجية، ارتفعت حصة الأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية من 37 إلى 81 بالمئة [خلال ست سنوات]".

يذكر أنه بدأ في روسيا منذ عام 2008 إصلاح عسكري واسع النطاق، أصبح أحد أهم عناصره برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة. وتقرر في عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل [317 مليار دولار حسب سعر الصرف الحالي] حتى عام 2020 بهدف إيصال نسبة المعدات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70 بالمئة.