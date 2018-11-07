الصين تدمج المقاتلة الروسية "سو-35" مع نظيرتها الأمريكية "إف-16" (فيديو + صور)

عرضت شركة "Chengdu" في إطار معرض "Airshow China 2018" مقاتلة حربية تم إنشاؤها على أساس التقنيات التي تمتلكها المقاتلة الروسية "سو-35".
ووفقا لشركة "FlightGlobal"، فإن المقاتلة الصينية الجديدة حصلت على تصميم ديناميكي مختلط ومحرك ذو توجيه الدفع. وأشارت إلى أن النموذج الأولي لهيكل الطائرة، يشبه إلى حد كبير المقاتلة الأمريكية "إف-16".
وتمكنت المقاتلة، التي تم إطلاق اسم "J-10B" عليها من إجراء المناورات بسرعات منخفضة للغاية، وذلك بعد تزويدها بتقنيات متقدمة.
كما حصلت على محرك من نوع "WS-10" وهو محرك توربيني، تم إنشاؤه على أساس التكنولوجيا الروسية.
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