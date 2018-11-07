الصين تدمج المقاتلة الروسية "سو-35" مع نظيرتها الأمريكية "إف-16" (فيديو + صور)

حصلت المقاتلة الصينية الجديدة على تصميم ديناميكي مختلط ومحرك ذو توجيه الدفع (قدرة المقاتلة على توجيه الدفع الناتج عن محركها أو محركاتها الرئيسية في اتجاه غير الاتجاه الموازي لمحور المركبة الطولي).

عرضت شركة "Chengdu" في إطار معرض "Airshow China 2018" مقاتلة حربية تم إنشاؤها على أساس التقنيات التي تمتلكها المقاتلة الروسية "سو-35".

ووفقا لشركة "FlightGlobal"، فإن المقاتلة الصينية الجديدة حصلت على تصميم ديناميكي مختلط ومحرك ذو توجيه الدفع. وأشارت إلى أن النموذج الأولي لهيكل الطائرة، يشبه إلى حد كبير المقاتلة الأمريكية "إف-16".

وتمكنت المقاتلة، التي تم إطلاق اسم "J-10B" عليها من إجراء المناورات بسرعات منخفضة للغاية، وذلك بعد تزويدها بتقنيات متقدمة.

© AFP 2018 / Wang Zhao المقاتلة الصينية "" J-10B"

كما حصلت على محرك من نوع "WS-10" وهو محرك توربيني، تم إنشاؤه على أساس التكنولوجيا الروسية.