الصين تعرض أول رادار كمي في العالم (صور)

وقال ممثل الشركة لموقع Aviation Week: "لقد عمل معهد الأبحاث الرابع عشر في هذا الاتجاه لسنوات عديدة. وتم اختبار النموذج الأولي للرادار في عام 2015، وسيكون الرادار الكمي قادراً على اكتشاف الأهداف التي من الصعب كشفها بسهولة ولن تستطيع أنظمة التشويش الإلكترونية كشفه.

وأضاف باختصار، يعمل الرادار هكذا. ينقسم شعاع الضوء إلى نصفين، يتم إرسال جزء من الفوتونات إلى الفضاء للبحث عن الأهداف، بينما يبقى الآخر في الباعث كمرجع. يعود الفوتون الآخر الذي يعكس الهدف إلى الرادار ويتصل مع زوجه ويتم معالجته بواسطة نظام الحوسبة. ويرى الرادار جميع الجسيمات الكهرومغناطيسية التي رصدت من خلال جهاز الاستقبال: ضوء النهار، والتشويش الذي قام به العدو، والأهداف الخاطئة، إلخ. ويسمح بتحديد نوع الهدف ومن ثم التخلص منه بالسلاح المناسب.