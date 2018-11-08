نشر "الوحش السوري" على خط الجبهة (صور +فيديو)

وهنا يقاتل الجيش السوري إرهابيي تنظيم "داعش". وظهور قاذفة "جولان-1000" على الجبهة يعتبر اختبارا حقيقيا في ظروف القتال، لأنها كانت تستخدم بقلة قبل ذلك، وفقا لروسيسكايا غازيتا.
وظهرت هذه القاذفة لأول مرة في منتصف شهر مايو/ أيار من هذا العام، وكانت بحوزة مقاتلي النخبة الرابعة للدبابات.
S. #Syria: while 4th Division's "Golan" launchers also arrived in E. #Suweida desert, incl. the heaviest version, 1-3-4-9-10-15th Divisions, #NDF, Pal. Lib. Army, Leb. Hezb, 5th Corps w/ #Russia|n officers preparing new battle vs #ISIS on #Safa front. pic.twitter.com/jvjzNFLBsd— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) November 7, 2018
والخصائص التي تم عرضها لهذا "الوحش السوري" تركت انطباعا كبيرا على الخبراء العسكريين. وصنعت على أساس "تي-72" وفيها ثلاثة أنابيب لإطلاق القذائف عيار 500 ملم.
ومن ميزاتها أيضا، يمكن التحكم بها عن بعد خلال الاستخدام القتالي. ويوجد جهاز تحكم عن بعد خاص.
وكان من المتوقع استخدام "جولان-1000" بنشاط بعد عرضها. ولكنها نشرت على خط الجبهة فقط في نوفمبر/ تشرين الثاني.
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