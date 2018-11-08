نشر "الوحش السوري" على خط الجبهة (صور +فيديو)

تعتبر راجمة "جولان -1000" السورية من أقوى الراجمات في العالم، وتم نقلها إلى منطقة الصفا في محافظة السويداء.

وهنا يقاتل الجيش السوري إرهابيي تنظيم "داعش". وظهور قاذفة "جولان-1000" على الجبهة يعتبر اختبارا حقيقيا في ظروف القتال، لأنها كانت تستخدم بقلة قبل ذلك، وفقا لروسيسكايا غازيتا.

وظهرت هذه القاذفة لأول مرة في منتصف شهر مايو/ أيار من هذا العام، وكانت بحوزة مقاتلي النخبة الرابعة للدبابات.

والخصائص التي تم عرضها لهذا "الوحش السوري" تركت انطباعا كبيرا على الخبراء العسكريين. وصنعت على أساس "تي-72" وفيها ثلاثة أنابيب لإطلاق القذائف عيار 500 ملم.

ومن ميزاتها أيضا، يمكن التحكم بها عن بعد خلال الاستخدام القتالي. ويوجد جهاز تحكم عن بعد خاص.

وكان من المتوقع استخدام "جولان-1000" بنشاط بعد عرضها. ولكنها نشرت على خط الجبهة فقط في نوفمبر/ تشرين الثاني.