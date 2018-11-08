تسجيل
15:02 08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    بحث
    مناورات الشرق-2018 - إس-400

    عوامل الاهتمام بمنظومة "إس-400" ودورها في توازن القوى السياسية والعسكرية

    وزارة الدفاع Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 20

    تجذب منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" ذات التقنية العالية، اهتمام العديد من البلدان، وخاصة على خلفية القلق الأمني المتزايد منذ بدء الأزمة السورية.

    وكتبت صحيفة "الأناضول" التركية أن مفهوم المنظومات الروسية "إس-400" أصبح أحد أكثر المفاهيم المذكورة في السياسة الدولية في الآونة الأخيرة، إضافة إلى الحرب الأهلية في سوريا وسياسة ترامب والعقوبات.

    ومن المعروف أن روسيا، كما كان الاتحاد السوفييتي سابقا، تعتبر إحدى الدول الرائدة في إنتاج وتصدير معظم الأسلحة في العالم. فعلى سبيل المثال، صدرت روسيا في عام 2017 أسلحة بقيمة 15 مليار دولار وتلقت طلبات بقيمة 45 مليار دولار لتنفيذها خلال السنوات القادمة. وتشكل هذه الأرقام نسبة 17% من سوق الأسلحة العالمية. وتشغل روسيا المركز الثاني، بعد الولايات المتحدة، من حيث صادرات الأسلحة. كما تحتل المركز الثالث بين البلدان الأكثر إنفاقا على تطوير التكنولوجيا العسكرية. فقد أنفقت روسيا في عام 2016 على صناعة الدفاع 69.2 مليار دولار، أما الولايات المتحدة 611 مليار دولار والصين 215 مليار دولار. ومع ذلك فإن تصدير الأسلحة هو المصدر الثاني لدخل روسيا، بعد موارد الطاقة.

    وتصدر أكبر شركة أسلحة روسية "روس أبورون إكسبورت" منتجاتها إلى عشرات الدول، مثل الهند (39%) والصين (11%) والجزائر (8%). وتستخدم نسبة 50% من الأسلحة الروسية المستوردة من قبل الدول الأخرى لدى القوات الجوية و25% لدى القوات البرية و11% لدى القوات البرية و10% للدفاع الجوي.

    منظومة إس-400 للصواريخ المضادة للطيران
    © Sputnik . Andrey Stanavov
    أنظمة "إس-400 " تجري تدريبات لصد هجوم على قاعدة جوية
    وأشارت الصحيفة إلى أن أهم الأسلحة الروسية، التي تزداد أهميتها تدريجيا، هي منظومة "إس-400"، التي تملك القدرة على تحديد الهدف على مسافة 600 كم وتتمكن من تدمير الأهداف البالستية على بعد 60 كم والأهداف الديناميكية الهوائية على بعد 400 كم والأهداف، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة تصل إلى 5 أمتار، بينما تتمكن "باتريوت" الأمريكية من تدمير الأهداف على ارتفاع لا يقل عن 100 متر.

    ومن ناحية أخرى، فإن روسيا تواصل تطوير أجيال جديدة من منظومات الدفاع الجوي، فمن المعروف أنها ستبدأ في القريب العاجل بالإنتاج التسلسلي لمنظومات "إس-500"، وهي النسخة المحدثة من "إس-400".

    وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا صدرت "إس-300" إلى نحو 20 دولة، بما في ذلك دول أعضاء في حلف الناتو، مثل بلغاريا واليونان وكرواتيا وسلوفينيا، كما أن أول من حصل على "إس-400" هي بيلاروسيا في عام 2016 والصين في عام 2018. إذ تعتبر هاتين الدولتين أهم حلفاء روسيا. كما تعتزم روسيا تصدير "إس-400" إلى تركيا والهند والسعودية.

    وتجدر الإشارة إلى أن الهند تشتري 14% من الأسلحة، التي تباع في العالم، والمملكة العربية السعودية — 7%، وبالتالي فإن هذين البلدين يشكلان سوقين مهمين وبيع "إس-400" لهاتين الدولتين يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لروسيا، ويمكن قول الشيء نفسه عن تركيا. كما تسعى موسكو إلى زيادة عدد المشترين من بين أعضاء حلف الناتو.

    منظومة إس-400 للصواريخ المضادة للطيران
    © Sputnik . Andrey Stanavov
    صاروخ جديد لمنظومة "إس-400" يسجل رقما قياسيا عالميا
    ونوهت الصحيفة إلى أن العامل، الذي يبطئ من هذه العملية، هو موقف الولايات المتحدة، إذ أنها لا ترغب بفقدان مثل هذه الأسواق الهامة، مثل تركيا والسعودية، خاصة أن شراء تركيا لمنظومة "إس-400" يشكل حدثا سلبيا وقد يتسبب بصدع داخل حلف الناتو.

    وبهذا الصدد تحاول الولايات المتحدة الضغط على هذه الدول حتى لا تشتري "إس-400" من روسيا، وبما أن كل من الصين وبيلاروسيا تواجهان العقوبات الأمريكية فمن الصعب التأثير عليهما، أما التهديد والعقوبات للدول الأخرى يشكل قضية هامة، ولذلك فإن المحادثات مع الهند مازالت مستمرة حتى الآن، لكن أحدا لم يكن يشك في التوقيع على العقد، وقد تم ذلك خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند في أوائل تشرين الأول/أكتوبر.

    وكانت السعودية قد بدأت المحادثات مع روسيا حول شراء "إس-400"، إلا أن السعودية وقعت عقودا مع الولايات المتحدة بقيمة 100 مليار دولار، نتيجة الضغط. 

    وترى الصحيفة أن اهتمام السعودية بمنظومة "إس-400" نابع من اهتمام قطر المجاورة بهذه الأسلحة. وتعارض السعودية تصدير روسيا للمنظومة إلى قطر بحجة إمكانية تسبب ذلك باندلاع الحرب بينهما، لتخسر بذلك روسيا مشتريين هامين.

    أما تركيا، بالرغم من قلق الولايات المتحدة، فتتجه لتصبح ثالث مستورد لـ"إس-400" بعد الصين وبيلاروسيا. إذ تؤكد شركة "روس أبورون إكسبورت" أنها بدأت بإنتاج المنظومة لتركيا. وتعتزم تسليمها إياها في منتصف عام 2019.

    وبذلك تعتبر "إس-400" إحدى أهم أنواع الأسلحة اليوم، وخاصة بعد الحرب في سوريا، إذ بدأت العديد من الدول بإيلاء الاهتمام بالمنظومة من أجل زيادة قدراتها الأمنية والدفاعية. ومن الواضح أن عدد الدول المالكة لـ"إس-400" في السنوات القادمة سيكون مساويا لعدد الدول الممتكلة لـ"إس-300". وهذا ما يقلق الولايات المتحدة والناتو، لأن ذلك سيزيد المسافة بينها وبين تلك الدول ولن يكون من السهل التدخل في هذه البلدان كما في سوريا. كما أنها ستخسر مكانتها في سوق الأسلحة.

    منظومة صواريخ الدفاع الجوي المتنقلة إس- 400 تريومف
    © Sputnik .
    منظومة صواريخ الدفاع الجوي المتنقلة إس- 400 "تريومف"

    انظر أيضا:

    القوات الجوية الروسية تتسلم فوجا جديدا من "إس-400" ومنظومات "بانتسير-إس"
    "لوفيغارو": "إس-400" أداة النظام العالمي الجديد
    فيديو مذهل... لعمليات "إس-300" و"إس-400"
    الكلمات الدلالية:
    إس-500, إس-300, إس-400, السعودية, تركيا, بيلاروسيا, الصين, الهند, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    أول محجبة من جذور صومالية، إلهان عمر، تدخل الكونغرس الأمريكي
    أول المسلمات وأصغر عضو شابة في تاريخ الكونغرس الأمريكي
    روسيا تبني، وأمريكا تخرب!
    من يزرع السلام يحصد الخير
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك