الغرب يرفع السرية عن معلومات حول إنقاذ "الشحرور" من الاتحاد السوفيتي

ونقلت قناة "زفيزدا" الروسية عن الخدمة الصحفية للقوات المسلحة في السويد، أن العقيد في سلاح الجو السويدي لارس- إريك بلاد، والرائد روجور مولير، والرائد كريتستير سيبيرغ، والملازم بو إيغنول، حصلوا على "ميداليات القوات الجوية العسكرية" خلال مراسم جرت 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، في السفارة الأمريكية في ستوكهولم.

ووقع الحادث الذي منح بفضله الطيارون الميداليات في 29 يونيو/ حزيران عام 1987. وحينها كانت طائرة الاستطلاع الأمريكية تحلق فوق بحر البلطيق فوق الأراضي المتاخمة للاتحاد السوفيتي. وعطل أحد المحركين خلال العملية. ووفر العسكريون السويديون الدعم الجوي لطائرة SR-71 Blackbird ورافقوا الطائرة إلى المطار في ألمانيا. وبفضل ذلك تمكنوا من إنقاذ حياة الطيارين الأمريكيين دوين نول وتوم فيلتري، وكذلك من وقوع تقنيات SR-71 Blackbird في أيدي القوات الخاصة السوفيتية.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة Lockheed SR-71 Blackbird خرجت الخدمة منذ 20 عاما، والآن يعمل المطورون على إنشاء طائرة SR-72 الأسرع من الصوت.