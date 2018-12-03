أربع سفن جديدة تدخل خدمة أسطول البحر الأسود

صرح قائد الأسطول الأميرال، ألكسندر مويسييف، اليوم الاثنين، أن 3 سفن ستدخل خدمة أسطول البحر الأسود في هذا الشهر وواحدة في بداية عام 2019.

وقال مويسييف للصحفيين: "سوف نحصل على سفينة "أوريخوفو-زويفو" وكاسحة الألغام "إيفان أنتونوف" والسفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" في نهاية العام الجاري، وعلى سفينة الدورية "دميتري روغاتشوف" في بداية عام 2019".

© Sputnik . Vasiliy Batanov فرقاطة أسطول البحر الأسود "الأدميرال إيسن" تغادر البحر الأبيض المتوسط

وأضاف أنه في السنوات الأخيرة، تم تحديث تركيبة الغواصات وأنظمة الصواريخ الساحلية بشكل كامل، حيث أن "بال" الجديدة و"باستيون" تحميان كامل إقليم البحر الأسود. بالإضافة إلى ذلك، حصلنا على ثلاث فرقاطات وسفن صاروخية صغيرة وسفن أخرى تؤدي مهامًا في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط. وسيدخل في الطيران البحري طائرات جديدة، على سبيل المثال، مقاتلة "سو-30إس أم".

وذكر، في وقت سابق، أن أسطول البحر الأسود يخطط في عام 2019 لاستكمال اختبارات وإدخال سفينتين صاروخيتين صغيرتين جديدتين مزودة بصواريخ كروز كاليبر وسفينة "سيرغي بالك" الخدمة.