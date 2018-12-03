أبرز الأسلحة السعودية المشاركة في "إيديكس - 2018"

شاركت السعودية بالعديد من الأسلحة والمعدات الدفاعية في معرض الدفاع الأول في مصر "إيديكس - 2018".

ويعرض جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي منتجات الشركة، التي يتم تصنيعها في السعودية ومنها ذخائر خفيفة عيار (7.62و9و12.7 مم)، إضافة إلى ذخائر أخرى للتدريب وذخائر حية.

وتعرض الشركة ذخائر متوسطة عيار 20 مم للطائرات، إضافة إلى قذائف الهاون، والمدفعية الثقيلة وقنابل التدريب.

وتعرض الشركة بندقية (ج 36) طرازات مختلفة، ورشاشات (إم بي 5)، إضافة إلى أنواع أخرى من الأسلحة تشمل رادارات ومركبات مدرعة.

وبدأت، اليوم الاثنين 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فعاليات معرض "إيديكس — 2018" في القاهرة، ويستمر لمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتشارك شركة "كلاريون" المتخصصة في مجال الدفاع والأمن حول العالم في تنظيم المعرض، الذي يتم تنظيمه برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعم الجيش المصري.

ويشارك في المعرض نحو 10 آلاف زائر من من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 350 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

وإضافة إلى مشاركة عدد كبير من القادة العسكريين حول العالم في فعاليات المعرض، فإن عدد وزراء الدفاع المشاركين فيه يصل إلى 10 وزراء.