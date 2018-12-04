ظهور طائرة قتالية نادرة في سوريا

نُشرت على شبكة الإنترنت صورة تظهر فيها طائرتان عسكريتان سوريتان مطوّرتان.

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن الطائرتين اللتين تظهران في الصورة التي التقطت في قاعدة T4 الجوية هي قاذفة "سو-24إم2" وقاذفة "ميغ-25إر بي".

Very interesting video shared by @MathieuMorant taken at the T4 AB shows the SyAAF 3512 Su-24M2 taxiing after landing.

The more interesting is to see a SyAAF MiG-25RB parking at the test plot infront of the maintenance hangars!!!

Is SyAAF maintaining its Foxbats?!!? pic.twitter.com/dGgCEorJUO — LuftwaffeAS (@LuftwaffeAS) November 28, 2018

​وكانت قاذفات القنابل التابعة لسلاح الجو السوري من طراز "سوخوي" خضعت لعملية تطويرية تحديثية تضمنت تزويدها بمعدات إلكترونية متطورة تتيح للطائرات المسماة بـ"الشاحنات ذات القنابل" استخدام الذخيرة غير الموجهة والذخيرة الموجهة ذات الدقة العالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن استخدام طائرات "سو-24إم2" ضد المجموعات المسلحة الإرهابية أسفر عن إيقاع خسائر كبيرة جدا في صفوفها.

أما طائرة "ميغ-25إر بي" فتعد طائرة نادرة في سوريا. ووُجدت ست طائرات من هذا الطراز في سوريا قبل ثلاثة أعوام، حسب خبراء عسكريين.