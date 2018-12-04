تعزيز الفوج الجوي في المنطقة العسكرية المركزية بمقاتلات محدثة

أعلنت المنطقة العسكرية المركزية أن 3 مقاتلات اعتراضية طراز "ميغ-31بي إم" اعتمدت من قبل الفوج الجوي في إقليم بيرم.

وجاء في بيان المنطقة العسكرية المركزية: "حصل الفوج الجوي في إقليم بيرم على 3 مقاتلات "ميغ-31بي إم".

وأكدت المنطقة أن كفاءة "ميغ-31بي إم" زادت 3 مرات مقارنة مع "ميغ-31"، وذلك بعد تحديث معدات الطيران على متن الطائرة وتزويدها بأسلحة الجيل الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن "ميغ-31" هي المقاتلة الأولى في الاتحاد السوفييتي من الجيل الرابع. وكانت جميع الطائرات من هذا الطراز ترتبط بشبكة، إذ تتمكن كل مقاتلة من إرسال المعلومات وإعطاء التعليمات حول الأهداف لجميع الطائرات الأخرى ومنظومات الدفاع الجوي، الأمر الذي زاد من فعاليتها بشكل كبير. كما يمكن استخدامها لتنسيق عمليات الطيران.

وتملك القوات الجوية الروسية، اليوم، 250 مقاتلة من طراز "ميغ-31بي" و"ميغ-31بي إس" و"ميغ-31بي إم" و"ميغ-31بي إس إم".