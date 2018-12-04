"إيدكس - 2018"... مصر تعرض مدرعاتها الجبارة (صور)

قال العقيد أحمد سعيد، من سلاح المركبات في الجيش المصري، إن الطرازات المختلفة من العربات المدرعة "تمساح"، تتميز بقدرات عالية في التدرع والتصاميم الداخلية والقدرة على تحمل الصدمات.

وأضاف العقيد سعيد لـ"سبوتنيك"، أن تلك المدرعات المصرية تتم عمليات تدريعها وتصميمها، بشكل كامل في مصر، وتختلف طرازات "تمساح" من حيث عدد أفراد كل منها، والمهام الموكلة لها، ويوجد منها ثلاثة طرازات، وهي تمساح 1,2,3.

وتابع أن تلك المنتجات يتم تصنيعها بمجمع الصناعات الهندسية، التابع للقوات المسلحة المصرية. ونظمت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤتمرا صحفيا عالميا، الجمعة الماضي، وذلك قبل أيام من تنظيم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "أيديكس 2018" والذي بدأ عقده، أمس، الاثنين، ويستمر حتى غد، الأربعاء.

© Sputnik . alaa elmetery التمساح المصري

ويعقد المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة شركة "كلاريون" العالمية للدفاع والأمن، بالإضافة إلى كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاعية والأمنية على المستويين، الإقليمي والدولي، وهذا الحدث، هو الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية.

ويتضمن هذا الحدث معروضات من أحدث المنظومات العالمية فى مجال التسليح والتقنيات المرتبطة بها، كما يعد ملتقى لكبرى قلاع الصناعات الدفاع الدولية من جميع أنحاء العالم، بجانب الصناعات العسكرية المصرية، إنتاج القوات المسلحة والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

© Sputnik . alaa elmetery التمساح المصري

وينظم المعرض بالتعاون مع مؤسسة "كلاريون العالمية"، التى تعد أكبر منظم للمعارض العسكرية والأمنية على الصعيد الدولي، حيث شاركت فى تنظيم أكثر من 200 فاعلية فى القطاعات المختلفة، ويشارك في المعرض 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن المعرض برنامجاً للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.