رئيس شركة "المروحيات الروسية": عملية تصميم أي مروحية قتالية تستغرق 7 سنوات

صرح المدير العام لشركة "المروحيات الروسية"، التابعة لـ "روستيخ"، أندريه بوغينسكي، اليوم الأربعاء، بأن عملية تصميم وتطوير مروحية قتالية واعدة قد يستغرق أكثر من 7 سنوات .

كوالالمبور (ماليزيا) — سبوتنيك. وقال بوغينسكي ، لوكالة "سبوتنيك": "عرضت على وزارة الدفاع عدة خيارات، توقفت الوزارة عند إحداها. الخطوة التالية هي العمل في مجال التطوير. عملية تصميم وتطوير أي مروحية تستغرق 7 سنوات أو أكثر".

وأضاف بوغينسكي: "نحن نعمل مع وزارة الدفاع ، وآمل أن نتمكن خلال عام أو عامين من إثبات ذلك، ولكن هذا يعود في حال واصل عميلنا العمل معنا".

مشيرا إلى أن لدى الشركة القابضة بعض الأسس التي من شأنها أن تزيد من سرعة الإنتاج الضخم للمروحيات.

وفي وقت سابق، قال بوغينسكي إن وزارة الدفاع الروسية قررت تصنيع طائرة هليكوبتر قتالية تتميز بالسرعة وخفة الحركة، وبالفعل تم اختيار مشروع تصميم للطائرة، بعد اقتراح أكثر من 10 نماذج لطائرة هليكوبتر واعدة عالية السرعة.

وتم إبرام عقد لإجراء البحوث لتصميم الطائرة الجديدة، بين مصنع "المروحيات الروسية" ووزارة الدفاع في عام 2017. وبحلول ذلك الوقت، تمكن التصميم الجديد للمروحية المستوحى من طراز "مي-24"، والذي تم تجربته لأول مرة في يناير 2017، أن يحلق بسرعة 400 كيلومتر في الساعة.