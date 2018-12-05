العصار يستقبل مساعد وزير الإنتاج الحربي الباكستاني

استكمالا لفعاليات اليوم الثالث والأخير من المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية، استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق محمد إعجاز شودري مساعد وزير الإنتاج الحربي الباكستاني.

وتم الترحيب بالفريق محمد إعجاز شودري بعد أن زار جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض، وأكد العصار على أهمية إقامة هذا المعرض والذى يعكس التواصل بين جميع الدول المنتجة والمستخدمة للسلاح وأن باكستان تعتبر من الدول المتقدمة فى التصنيع العسكرى وتمتلك قوات مسلحة علي درجة عالية من الكفاءة ويوجد لديها إنتاج حربي على مستوي متميز وتكنولوجي عالي وهو ما ظهر جلياُ في المعروضات الخاصة في الجناح المخصص لعرض المعدات العسكرية الباكستانية.

وأكد أن العلاقات المتميزة بين الجانبين سوف تساعد علي نجاح أي مشروع مستقبلي بين الطرفين.

وقد أعرب الفريق محمد إعجاز شودري عن سعادته بهذا المعرض الذي يعد انطلاقة عالمية لمصر ومدي التقدم التكنولوجي العالمي الذي لمسه والمستوى العالي من الاحترافية للعاملين في الإنتاج الحربي مؤكدا علي أنه سوف يكون هناك مشروعات مشتركة بين الجانبين بحكم العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وباكستان.