تسجيل
08:51 06 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    McCampbell

    مدمرة أمريكية تقترب من قاعدة أسطول المحيط الهادئ الروسي

    © AFP 2018 / HO / US NAVY / AFP
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت البحرية الأمريكية أن المدمرة الصاروخية التابعة للقوات البحرية الأمريكية McCampbell أبحرت يوم الأربعاء على مقربة من خليج بيتر فيليكي في بريموري حيث توجد قاعدة أسطول المحيط الهادئ الروسي.

    وقالت راشيل ماكمار المتحدثة باسم الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ "أبحرت McCampbell بالقرب من خليج بيتر فيليكي لتحدي مطالب روسيا البحرية المفرطة ودعم حقوق وحريات استخدام البحر في المياه التي هي تحت تصرف الولايات المتحدة ودول أخرى."

    سفن حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي
    © AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Will Gaskill
    مدمرة أمريكية تبحر قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

    ووفقا لها، هذه الخطوة ليست موجهة ضد روسيا أو دول أخرى ولا ترتبط بالحادثة الأخيرة في مضيق كيرتش، والتي انتهكت خلالها السفن الأوكرانية الحدود الروسية وتم احتجازها.

    وبحسب ماكمار، فإن الجيش الأمريكي سوف يحلق ويبحر ويعمل حيث يسمح القانون الدولي بذلك. وقالت "هذا ينطبق على كل من بحر اليابان وأماكن أخرى حول العالم."

    وأشارت البحرية إلى أن الولايات المتحدة لا تعترف بالمطالبات الروسية في مياه هذا الجزء من بحر اليابان وتعتبر هذه المنطقة دولية لأنها تبعد أكثر من 12 ميلاً عن ساحل روسيا. ولم توضح ممثلة الأسطول عن أي مطالب تتحدث.

    ويعتبر خليج بيتر فيليكي خليجًا تاريخيًا، حيث يقع بين شواطئ دولة واحدة ويبلغ عرض الخروج أكثر من 24 ميل بحري. في مثل هذه الحالات، تعتبر الدولة الخليج مياهها الإقليمية ولها مصالح اقتصادية خاصة هناك.

    وتنتمي المدمرة McCampbell إلى نوع Arleigh Burke.  سلاحها الرئيسي هو الصواريخ المجنحة توماهوك. هذه هي السفينة الرئيسية من هذا النوع في البحرية الأمريكية، وفي المجموع منذ عام 1988 ، تم بناء أكثر من 60 منها.

    وليس لدى وكالة "سبوتنيك" حاليا تعليق عسكري روسي.

    انظر أيضا:

    لأول مرة منذ 19 عاما... مدمرة صاروخية أمريكية تصل إلى إسرائيل (فيديو)
    الدفاع الروسية: مدمرة أمريكية تصل إلى الخليج لضرب أهداف في سوريا
    تعطل المحرك في أحدث مدمرة أمريكية خلال الاختبارات
    الكلمات الدلالية:
    بحر اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانبته، إيفانكا ترامب
    النساء الأكثر نفوذا في العالم لعام 2018
    روسيا تخالف معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى!
    روسيا تخرق معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى
    مشروع الطاقة الشمسية 2030 السعودي
    مشروع "الطاقة الشمسية 2030" السعودي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك