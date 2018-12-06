الخصائص التقنية للمدرعة الروسية الجديدة "تيغر-2"

وأعلن المدير العام لـ"شركة الصناعة العسكرية" ألكسندر كراسوفيتسكي لقناة "زفيزدا" الروسية بأن المركبة المدرعة "تيغر-2" ستحصل على ردع قوي ووحدات جديدة.

© Sputnik / النمر المدرع الروسي الذي يحارب الإرهاب في سوريا

وقال المدير العام: "ستكون لها حمولة مختلفة، محمية بشكل جيد من الألغام. وقمنا بتصنيع نموذج أولي ل"تيغر-2" بشكل استباقي. لقد أنشأنا بدن المركبة، وصنعنا دروع متباعدة. ولقد أطلقت النار على هذه المركبة من على بعد 30 متر من قناصة "سي في دي" برصاصة معززة بالحرارة. ولم تتضرر المركبة. لقد ركبنا محرك سعته 6.7 لتر وعلبة سرعة أوتوماتيكية".

كما تحدث عن خطط لتسليح ناقلات الأفراد المدرعات "بي تي إر" بأنظمة صواريخ مضادة للدبابات "أتاكا".