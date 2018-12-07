قائد أركان الجيش الأمريكي: من الصعب التحدث عن تمديد "ستارت" إذا لم يتم احترام معاهدة "الحد من الصواريخ"

واشنطن — سبوتنيك. وقال الجنرال في حديث للمنبر الحواري لصحيفة واشنطن بوست:"في العالم المثالي لقلت أنه من الأفضل أن تلتزم روسيا بمعاهدة الأسلحة النووية، التي من شأنها أن توفر شروطا للاتصال الأوسع حول اتفاقات أخرى لمراقبة التسلح ، بما في ذلك تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن أن الولايات المتحدة ستعلق التزامها تجاه معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى حتى تمتثل روسيا للاتفاقية خلال 60 يوما.
وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، في بروكسل، إن "الولايات المتحدة ستعلق التزامها باتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى لمدة 60 يوما حتى تلتزم روسيا بالاتفاقية".
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