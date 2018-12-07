الصين تتدرب على استخدام "سو-35" (فيديو)

والطائرات الروسية الصنع جزء من لواء الطيران السادس التابع للقوات الجوية التابعة لجيش تحرير الشعب الصيني.

واللواء مزود أيضا بطائرات "سو-27 إس كي" ومقرها المطار العسكري سويجي في مقاطعة غوانغدونغ.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته قناة CCTV ارتفاع الطائرات إلى الجو والقيام بمناورات وكذلك عرض من قمرة القيادة.

وسلم مصنع الطيران كومسومولسك على نهر آمور الصين الدفعة الأخيرة التي تتألف من خمش طائرات من طراز "سو-35" في نوفمبر تشرين الثاني في هذا العام، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

ووقعت الصين عقد مع شركة "روس أوبورون أكسبورت" لإرسال 24 مقاتلة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني عام 2015. ولم ينص العقد فقط على إرسال المقاتلات وسيتم تنفيذه بأكمله في عام 2020.