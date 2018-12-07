إعجاب دولي ببندقية "بوتين" (فيديو)

في معرض أسلحة الجيش الروسي "أرميا 2017" تم عرض بندقية قنص جديدة.

وذكرت تقارير إعلامية حديثة أن البندقية التي صنعتها شركة "كلاشنيكوف" الروسية المصنعة للأسلحة نالت إعجاب الخبراء الروس والأجانب وخصوصا الخبراء الأمريكيين.

وتُعرف بندقية القنص الروسية الجديدة اختصارا باسم "إس في تشي"، واسمها الكامل بندقية قنص تشوكافين.

وستحل هذه البندقية محل بندقية دراغونوف في الجيش الروسي.

ودخلت بندقية دراغونوف الخدمة في عام 1963.

وخصصت مجلة "بوبولار ميخانيكس" الأمريكية أحد مقالاتها للحديث عن مميزات بندقية تشوكافين، مشيرة إلى أن مداها يبلغ 1500 متر.

وتتوقع المجلة أن تكون بندقية قنص تشوكافين إحدى السلع الأكثر مبيعا في سوق الأسلحة

© Sputnik . Aleksei Nikolskiy وتُعرف بندقية القنص الروسية الجديدة اختصارا باسم "إس في تشي"، واسمها الكامل بندقية قنص تشوكافين.

وبات الخبراء يسمون بندقية تشوكافين بـ"بندقية بوتين" بعد أن جربها الرئيس الروسي بنفسه حين زار ميدان الرماية في بلدة كوبينكا بريف موسكو في سبتمبر/أيلول 2018.