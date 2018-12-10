الإعلان عن موعد تطوير المروحيات البرمائية للبحرية الروسية

أعلن قائد طيران البحرية الروسية إيغور كوجين، اليوم الاثنين 10 كانون الأول/ديسمبر، عن بدء تطوير مروحيات البحث والإنقاذ البرمائية للبحرية الروسية في الفترة ما بين 2031-2050.

إذ ستجري في الفترة ما بين 2031-2050 المرحلة الثالثة من تحديث طائرات أسطول روسيا.

وقال كوجين لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا": "في المرحلة الثالثة (2031-2050)، من المتوقع انتقال الطيران البحري إلى جيل جديد من الطائرات المتعددة المهام واعتماد جيل جديد من أنظمة الأسلحة العالية الدقة… وسيتم تطوير مروحيات البحث والإنقاذ البرمائية البعيدة المدى، بما في ذلك للعمل في القطب الشمالي والبحار القطبية".

وأشار إلى تعزيز القدرات القتالية للطائرات الدورية المضادة للغواصات والمتعددة الأغراض من خلال إعادة تجهيز الأفواج المضادة للغواصات والمروحيات المتعددة الأغراض والطائرات الدورية البعيدة المدى.