وأفاد موقع "ديفينس اكسبرس" أن أوكرانيا تهدف إلى تحويل راجمة الصواريخ الروسية إلى راجمة جديدة قادرة على إطلاق قذائف صاروخية موجهة.

ويفترض أن يبلغ مدى الراجمة التي أطلق عليها اسم "أولخا" 120 كيلومترا.

ويبلغ وزن الرأس المدمر لقذيفة "أولخا" الصاروخية 250 كيلوغراما.

ويتم توجيهها بمساعدة نظام "جي بي إس" الأمريكي لتحديد الأماكن عبر الأقمار الصناعية، وهو ما زاد من دقة قذيفة "أولخا" لإصابة الهدف.

ولا يستبعد خبراء عسكريون إمكانية أن يستخدم نظام الحكم الأوكراني هذا السلاح لتهديد روسيا التي تظل ترفض التعامل مع مَن وصلوا إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف عن طريق الانقلاب في عام 2014.

© AP Photo / Efrem Lukatsky الجيش الأوكراني

ويتوقع الخبراء أن يجرب الأوكرانيون الشبيه غير الشرعي لراجمة صواريخ "سميرتش" الروسية خلال المعركة الحقيقية في منطقة دونباس التي يواصل سكانها مقاومتهم لنظام الحكم الأوكراني الحالي، فيما يواصل نظام الحكم الأوكراني حملته الحربية عليهم.