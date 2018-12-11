صواريخ صقر المصرية تستقل سيارة جديدة (فيديو)

في معرض "إيديكس 2018" تم عرض راجمة الصواريخ المصرية صقر.

وللمرة الأولى رأى زوار هذا المعرض راجمة الصواريخ المصرية موضوعة في سيارة جديدة معروفة باسم "سادكو".

وسيارة "سادكو" سيارة قادرة على اجتياز الأراضي الوعرة الخالية من طرق معبدة، يصنعها مصنع روسي في مدينة نيجني نوفغورود.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن القوات المسلحة للدول المختلفة تستخدم سيارات "غي أ زي-3308 سادكو" بنجاح.

ففي سوريا، مثلا، تُستخدم سيارات "سادكو" لنقل الجنود والذخائر وغيرها من مستلزمات القوات المسلحة.

ويوضع فيها مختلف قطع المدفعية مثل مدفع "زي أو-23-2" المضاد للطائرات أو مدفع "زي إيه إس 2" الذي يعتبر من مدافع الحرب العالمية الثانية.

وفي سوريا ذاتها تستفيد قوات الصواريخ أيضا من سيارات "سادكو"، واضعة راجمات الصواريخ المحلية الصنع فيها. وقد أثبتت هذه الآليات جدواها خلال محاربة تنظيمات الإرهاب.

وأخيرا قرر المصريون أيضا وضع راجمات صواريخهم في سيارات "سادكو".

وكانت راجمات الصواريخ المصرية توضع حتى الآن في سيارات "زيل-131" و"كاماز-43118" و"أورال-4320" وجرارات "أ تي إس-59غي" المجنزرة.