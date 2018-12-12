طلعات جوية مكثفة على متن "ميغ-35" الحديثة (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء أطقم مركز اختبارات الطيران، التابع للوزارة في أختوبينسك، بتنفيذ الطلعات الجوية المكثفة على متن الطائرات المتعددة المهام "ميغ-35" و"ميغ-35أو بي".

وأشارت الوزارة إلى أن الطيارين في مركز الطيران، بالاشتراك مع مختصي شركة "ميغ" قيموا أداء عدد من أنظمة الأسلحة من طراز "جو-جو" و"جو-أرض"، إضافة إلى المعدات الإلكترونية على متن الطائرة.

ويقوم الطيارون برحلات جوية على متن الطائرة لاختبار خصائص القدرة على التحمل الهوائي والقدرة على المناورة. وأضافت الوزارة أن الرحلات تنفذ في ظروف قريبة من القتالية، بما في ذلك في ظروف التشويش الحقيقية. وقد أثبتت المعدات الإلكترونية مقاومتها الشديدة للحرب الإلكترونية.

وتمكنت أطقم الطائرات، ضمن إطار الطلعات الجوية المكثفة، باستخدام أجهزة الرادار الحديثة من اكتشاف الأهداف البرية والجوية بنجاح.

وتم إيلاء اهتمام خاص لتقييم تشغيل أنظمة التوجيه والمراقبة، وتم تفحص قدرات وخصائص المحطات تحديد الموقع الضوئية. وقيم الخبراء قدرتها على اكتشاف الأهداف الجوية والبرية والبحرية في جميع الأوضاع.

وتجدر الإشارة إلى أن "ميغ-35" مقاتلة متعددة الأغراض من الجيل الرابع. وتعتبر تحديثا "ميغ-29كا/كا أو بي" و"ميغ-29إم/إم2". وقد تم اختبار الطائرة وعرضها في كانون الثاني/يناير من عام 2017. وتم الانتهاء من الاختبارات المصنعية في كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته. وتم التوقيع على عقد تسليم الدفعة الأولى، المؤلفة من 6 مقاتلات خلال منتدى "الجيش-2018"، يوم 22 آب/أغسطس.