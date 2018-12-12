كشف الميزة الرئيسية لمنظومة "أفانغارد"

وقال الخبير لقناة "زفيزدا" الروسية إن المسار السطحي للصاروخ يجعله منيعا.

وأشار إلى أن أي بلد آخر في العالم لا يملك مثل هذه المنظومات الصاروخية.

وأوضح سيفكوف "الميزة الرئيسية تكمن في المسار السطحي والمناورة أثناء التحليق، ما يجعلها منيعة أمام منظومات الدفاع الجوي".

وذكر الخبير أن الصواريخ البالستية الأمريكية تتبع مسارا بالستيا تقليديا.

وتعتبر "أفانغارد" منظومة استراتيجية مع صواريخ بالستية عابرة للقارات، كما أنها مجهزة بصواريخ مجنحة تفوق سرعة الصوت وقادرة على التحليق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي وتناور على طول المسار لتجاوز أية منظومة دفاع جوي.