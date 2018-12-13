أسطول المحيط الهادئ يتسلم سفينة "غراتشونوك"

وأعلنت إدارة الإعلام التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية أن اختبارات الإبحار للقارب شارفت على الانتهاء، مشيرة إلى أنها تجري في مياه خليج بطرس الأكبر.
وتجدر الإشارة إلى أن "غراتشونوك" قارب لمكافحة أعمال التخريب من مشروع 21980. وقد صممت لمكافحة التخريب ونشاطات المجموعات الإرهابية. وتقوم بمهام حماية الحدود الروسية.
وتم تزويد السفن من هذا المشروع بأحدث الأسلحة الإلكترونية وتصل صلاحية السفينة للإبحار إلى 4 درجات ومحطات لتوليد الطاقة الجديدة. وتبلغ حمولتها 139 طنا وسرعتها 23 عقدة. ويتألف الطاقم من 8 أشخاص. وتم تجهيزها بمنظومة الدفاع الجوي المحمولة "إيغلا" وقاذفات القنابل المضادة للتخريب.
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