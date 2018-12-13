أسطول المحيط الهادئ يتسلم سفينة "غراتشونوك"

سيحصل أسطول المحيط الهادئ على القارب المضاد للتخريب "غراتشونوك" قبل نهاية العام الجاري، وهو القارب الخامس من مشروع 21980.

وأعلنت إدارة الإعلام التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية أن اختبارات الإبحار للقارب شارفت على الانتهاء، مشيرة إلى أنها تجري في مياه خليج بطرس الأكبر.

© Sputnik . Vitaly Ankov أسطول المحيط الهادئ يحصل على سفينة "حرب النجوم"

وسيتم اعتماد "غراتشونوك" بعد انتهاء الاختبارات ضمن سفن وحدة بريمورسكي، التابعة لأسطول المحيط الهادئ

وتجدر الإشارة إلى أن "غراتشونوك" قارب لمكافحة أعمال التخريب من مشروع 21980. وقد صممت لمكافحة التخريب ونشاطات المجموعات الإرهابية. وتقوم بمهام حماية الحدود الروسية.

وتم تزويد السفن من هذا المشروع بأحدث الأسلحة الإلكترونية وتصل صلاحية السفينة للإبحار إلى 4 درجات ومحطات لتوليد الطاقة الجديدة. وتبلغ حمولتها 139 طنا وسرعتها 23 عقدة. ويتألف الطاقم من 8 أشخاص. وتم تجهيزها بمنظومة الدفاع الجوي المحمولة "إيغلا" وقاذفات القنابل المضادة للتخريب.