"المهاجم المفترس" و"المفترس المتسلل"... الفرق بين "سو-57" و"إف-35"

قال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف إن المقاتلة الروسية "سو-57" تتفوق على الأمريكية "إف-35" بعدد من الخصائص.

وصرح ليونكوف في مقابلة مع قناة "زفيزدا" في حال حدوث تصادم افتراضي للطائرتين في السماء فإن "سو-57" ستكتشف "إف-35" أولا، لأن المقاتلة الروسية مجهزة بتقنية خفض الرؤية على الرادار.

ووصف ليونكوف "سو-57" بـ"المفترس المهاجم" و"إف-35" بـ"المفترس المتسلل".

وأشار إلى أن قوة دفع المحرك في "إف-35" أقل بكثير من محركي "سو-57".

وتجدر الإشارة إلى أن "سو-57" مقاتلة واعدة من الجيل الخامس، صممت للقضاء على جميع الأهداف الجوية والبرية والبحرية.

وتمنح إمكانية القدرة العالية على المناورة وتنفيذ الرحلات الأسرع من الصوت، فضلا عن المعدات الحديثة على متن الطائرة وتكنولوجيا التخفي تمنح للمقاتلة التفوق على المنافسين.

ونفذت المقاتلة أول طلعة جوية لها في عام 2010. وسيتم تسليم أول دفعة منها للقوات المسلحة الروسية في عام 2019.