صحيفة: طائرات القوات الجوية الألمانية تصلح للمتاحف التاريخية فقط

وأشارت الصحيفة أن هذه القاذفات دخلت الخدمة العسكرية في ثمانينيات القرن الماضي وسيتم استبدالها بطائرات حديثة في عام 2025.
واعتبرت الصحيفة أن خطة تحديث السرب ليست مضمونة خصوصا مع وجود تنافضات واختلافات داخل القيادة الجوية الألمانية حول نوعية الطائرات الجديدة التي ستكون بديلة عن طائرات "تورنادو".
من جهة أخرى، يدب صراع داخلي سياسي بين من يريد شراء طائرات أمريكية وجهة أخرى مع شراء طائرات أوروبية من نوع "يورو فايتر"، وكل هذا الجدال يؤخر التحديث ويسبب بنفقات إضافية لصيانة الطائرات القديمة.
وختمت الصحيفة بتعليق لمفتش سابق في القوات الجوية الألمانية الذي قال: "الأفضل رؤية تورنادو في المتاحف العسكرية".
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