صحيفة: طائرات القوات الجوية الألمانية تصلح للمتاحف التاريخية فقط

شنت الصحف الألمانية هجوما لاذعا على القوات الجوية الألمانية، وذلك بسبب سرب الطائرات الذي بحوذتها والذي "لم يعد يصلح إلا للمتاحف والأماكن الأثرية".

© REUTERS / Fabrizio Bensch القوات الجوية الألمانية تكشف حقيقة تعطل طائرة ميركل (فيديو)

وكتبت صحيفة " Die Welt " الألمانية أن قاذفات "تورنادو" التي تدخل ضمن أسراب القوات الجوية الألمانية أصبحت معالم أثرية في العديد من متاحف العالم ومن أبرزها في الولايات المتحدة الأمريكية وبلغاريا وحتى في بعض المتاحف الألمانية.

وأشارت الصحيفة أن هذه القاذفات دخلت الخدمة العسكرية في ثمانينيات القرن الماضي وسيتم استبدالها بطائرات حديثة في عام 2025.

واعتبرت الصحيفة أن خطة تحديث السرب ليست مضمونة خصوصا مع وجود تنافضات واختلافات داخل القيادة الجوية الألمانية حول نوعية الطائرات الجديدة التي ستكون بديلة عن طائرات "تورنادو".

من جهة أخرى، يدب صراع داخلي سياسي بين من يريد شراء طائرات أمريكية وجهة أخرى مع شراء طائرات أوروبية من نوع "يورو فايتر"، وكل هذا الجدال يؤخر التحديث ويسبب بنفقات إضافية لصيانة الطائرات القديمة.

وختمت الصحيفة بتعليق لمفتش سابق في القوات الجوية الألمانية الذي قال: "الأفضل رؤية تورنادو في المتاحف العسكرية".