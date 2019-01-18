البنتاغون يكتشف أسلحة منقطعة النظير في روسيا

أعلنت ذلك وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير حول الدفاع الصاروخي.

وجاء في التقرير إن موسكو تقوم بإنشاء أنظمة صواريخ هجومية متنوعة ومتطورة قادرة على حمل رؤوس نووية وتنشرها في أراضيها.

ووفق تقرير البنتاغون فإن الصواريخ التي يتم نشرها في أراضي روسيا تتمتع بقدرات منقطعة النظير تخص ارتفاع التحليق والسرعة والمدى.

وفي الوقت نفسه تقوم روسيا بإنشاء جيل جديد من الصواريخ البالستية والجوالة (كروز) المراد استخدامها لإحراز الانتصار والتغلب على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في النزاعات الإقليمية، حسب التقرير.

وزارة الدفاع الروسية قصف موقع الإرهابيين في سوريا بصاروخ "كاليبر"

ويشار إلى أن روسيا كشفت عن قدرات صواريخها المتطورة من خلال قصف أهداف محددة في سوريا منذ عام 2015.



