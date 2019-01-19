"تورنادو" تزيد من قدرات المدفعية الروسية (فيديو)

وفقا لنائب وزير الدفاع الروسي ألكسي كريفوروتشكو تم تحسين مدى ودقة منظومة "تورنادو" وكذلك قوة القذائف.

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسي كريفوروتشكو أن تطوير راجمات الصواريخ "تورنادو-غي" و"تورنادو-إس" زاد من الإمكانيات القتالية للمدفعية الروسية.

وقال كريفوروتشكو: "تحديث "تورنادو-غي" و"تورنادو-إس" سمح بتوسيع القدرات القتالية للمدفعية عيار 122 و300 ملم بشكل كبير. تم تحديث "غراد و"سميرتش"… وزادت الدقة والمدى وقوة القذائف".

و"تورنادو-إس" (سميرتش)- راجمة لهب محدثة 9مي58 "سميرتش"، مجهزة بقذائف جديدة عيار 300 ملم ومداها الأقصى 120 كيلومتر، وتم توقيع عقد تسليم "تورنادو-إس" الجديدة في منتدى "آرميا-2016".

وطلقة واحدة من "تورنادو-إس" تغطي مساحة 67 هيكتار، أي حوالي 100 ملعب كرة قدم.

"تورنادو-غي" دخلت خدمة الجيش الروسي في عام 2014، وأثبتت فعاليتها كسلاح عالي الكفاءة والموثوقية، وحلت محل "غراد" الكلاسيكية.