خبير: قاتل الأقمار الصناعية "نودول" في خدمة الجيش الروسي حاليا

أعلن كونستانتين سيفكوف، رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية، والدكتور في العلوم العسكرية، أن قاتل الأقمار الصناعية نظام "نودول" الأن في خدمة الجيش الروسي.

وقال الخبير لوكالة "سبوتنيك": "هذا الصاروخ معروف. صنع في الاتحاد السوفيتي واختبر بنجاح وهو في الخدمة".

© Photo / CCO الاستخبارات الأمريكية ترصد اختبار نظام صاروخي روسي واعد

ووفقا له، فإن الصاورخ الذي يدمر الأقمار الصناعية المنخفة يتم توجيه على جسم محدد باستخدام نظام الاستخبارات. ومبدأ اختيار الصاروخ للقمر الصناعي الذي سيدمره من المعلومات السرية.

وأضاف سيفكوف أن في كل حالة محددة يتم الاختيار بعد التحليل الدقيق. وإذا كشفنا عن مبدأ اختيار القمر الصناعي فإن العدو على الفور سيجد وسائل للتمويه والإخفاء".

وفي وقت أعلنت قناة СNBC عن اختبار روسيا للنظام المضاد للأقمار الصناعية مرتين في عام 2018. وكان أخر اختبار في 23 ديسمبر كانون الأول.

وأكدت القناة أن الصاروخ حلق لمسافة 3 ألاف كيلومتر خلال 17 دقيقة ووصل إلى الهدف المحدد بنجاح.