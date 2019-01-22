"أكولا" الروسية قادرة على ضرب أي مدينة أمريكية

لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية التسليم بأن أكبر غواصات العالم ليست من صنع أمريكي.

وكانت روسيا هي التي صنعت أكبر غواصات العالم التي تعمل بالطاقة النووية.

وتبقى الغواصة المسماة بـ"أكولا" (سمك القرش) هي الغواصة الأكثر فتكا القادرة على محو نصف القارة من على وجه الأرض وفقا لـ"ناشيونال إنترست".

وصنعت روسيا 7 غواصات من فئة "أكولا". وتم تزويد كل منها بـ20 صاروخا من طراز "إر-39" يحمل الواحد منها 10 رؤوس حربية.

وبلغ مدى غواصة "أكولا" 4480 ميلا بينما بلغ مدى صاروخ "إر-39" 8300 كيلومتر.

ونوهت المجلة الأمريكية إلى أنه بإمكان غواصة "أكولا" ضرب أي مدينة أمريكية.

وتقدّر قوة الرأس الحربي لصاروخ "إر-39" بـ100 كيلو طن من مادة التروتيل. وتقدّر قوة القنبلة النووية الأمريكية التي تم إلقاؤها على مدينة ناغازاكي اليابانية في عام 1945 بما يتراوح بين 13 و18 كيلو طن.

وصنعت روسيا السوفيتية غواصة "أكولا" بعد أن صنعت الولايات المتحدة غواصة "أوهايو".

© AP Photo / Lt. Rebecca Rebarich غواصة أمريكية من فئة "أوهايو"

وتفوقت "أكولا" على "أوهايو" في عدد الرؤوس النووية حيث حملت 200 رأس بينما حملت الغواصة الأمريكية 192 رأسا.