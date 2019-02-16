دبابة "تي-90 إم أس" الروسية تسحق الأعداء أثناء الحركة (فيديو)

تعتبر دبابة "تي-90 إم أس" هي النسخة التصديرية من أحدث دبابة قتال رئيسية للجيش الروسي. ووفقا لمواصفاتها من حيث الحماية والقوة النارية وسهولة الحركة، فإن هذه الآلة القتالية ليس لها منافس في العالم.

ونشر موقع "زفيزدا" التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، فيديو يظهر فيه إجراء الاختبارات المختلفة للدبابة، ومنها إطلاق النار أثناء الحركة، مع إظهار عمل الطاقم في نفس الوقت.

يشار إلى أن الدبابة "تي-90 إم أس" مجهزة بنظام دفاعي ديناميكي، يوفر لها حماية شاملة فعالة للغاية ضد وسائل التدمير الحديثة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحسين أوضاع الطاقم داخل الدبابة بشكل ملحوظ، حيث أنه للمرة الأولى تم إضافة أنظمة تكييف الهواء داخل الدبابات.

وفي الوقت نفسه، فإن وزن الدبابة لم يتجاوز 50 طنا، مع الأخذ في الاعتبار زيادة وسائل الحماية وقوة النيران، ولذلك تتفوق الدبابة على منافسيها في سهولة وسرعة الحركة والتنقل.

كذلك، تم تحسين دقة وقوة المدفع عيار 125 ملم الذي تم تثبيته على المركبة القتالية، في حين تشمل ذخيرتها مجموعة واسعة من الذخائر المختلفة، بما في ذلك القذائف الموجهة والقذائف شديدة التفتيت.

بالإضافة إلى قذيفة "3أو إف26" عيار 125 ملم المخصصة لتدمير الاستحكامات وأهداف مهمة أخرى. ويبلغ وزنها 23 كيلوغراما وتصل سرعتها الابتدائية إلى 850 مترا في الثانية.

ويمكن للدبابة أن تدمر هدفا على بعد 12200 متر بواسطة هذه القذيفة التي تحافظ على فاعليتها في درجة حرارة 50.

وتتميز دبابة "تي-90" بوجود ما يسمى بـ"اليد الطولى" وهي صواريخ "9كا119إم ريفليكس-إم" الموجهة التي تستطيع إصابة أهداف محددة على بعد 5000 متر وتقدر على تدمير أي دبابة معادية.

وتملك دبابة "تي-90" مدفعا رشاشا لمواجهة مشاة الخصم، ومدفعا رشاشا آخر للحماية من الهجوم الجوي وتدمير أهداف أرضية. ويتحكم قائد الدبابة في هذا الرشاش المسمى بـ"كورد" من داخل الدبابة.

ويرى الخبراء العسكريون أن هذه الدبابة تتفوق في غالبية النواحي على دبابات "إم1ايه1إم أبرامز" الأمريكية الصنع وقد أصبحت القوة الضاربة الرئيسية للقوات البرية الروسية، والتي يمكنها القتال في جميع ظروف الحرب، ليلا ونهارا.

و"تي-90" طورتها مجموعة "أورال فاغون زافود" في أوائل التسعينات. وفي الفترة من 2001 إلى 2010، أصبحت أكثر دبابات القتال الرئيسية الحديثة مبيعا في السوق العالمية.

وسيتم عرض الدبابة "تي-90 إم أس" في معرض "إيديكس-2019"، الذي سيعقد في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، من 17 إلى 21 فبراير/شباط 2019.