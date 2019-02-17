معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2019" ينطلق رسميا اليوم في أبوظبي

تنطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأحد، فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، والتي تستمر حتى يوم الخميس القادم.

أبو ظبي- سبوتنيك تشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية بجناح في المعرض، ويشارك الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، ضمن الوفود الرسمية.

كما تشارك شركات صناعية عملاقة، مثل "لوكهيد مارتن" و"وبوينغ" و"رايثون" الأميركية، و"تاليس" الفرنسية، وغيرها.

وتشارك الصين بجناح كبير، إلى جانب مشاركة دول عربية منها الإمارات ومصر والأردن والسعودية وغيرها.

وسيتم استعراض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، في ظل الثورة الصناعية الرابعة، فيما يشهد المعرض العديد من العروض الحية، التي تحاكي سيناريوهات مختلفة، باستخدام مختلف صنوف الأسلحة والمعدات.

وتوفر الشركات العارضة منصات تفاعلية تمكن الزوار من تجربة العديد من المعدات والعروض ثلاثية الأبعاد.