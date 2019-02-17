روسيا تبدأ بتزويد السعودية ببنادق كلاشينكوف "إيه كيه 103"

وقال مدير الشركة في رده على سؤال أحد الصحفيين " لقد وقعنا ونفذنا عقد لتوريد بنادق كلاشينكوف الهجومية، والمرحلة التالية هي إنشاء مشروع لانتاج البنادق لتلبية احتياجات المملكة العربية السعودية، وكذلك دول العالم الثالث".
وأوضح قائلا "سنقدم اقتراحا للحكومة لتنفيذ هذا المشروع. أعتقد أنه بقي لدينا ثلاثة إلى أربعة أشهر حتى نهاية تنسيق إجراءات المشروع بأكمله".
وعيار الرصاصة في بندقية "АК-103" 7,62х39، ويمكن وضع 30 رصاصة في المخزن. ومدى الإطلاق- 1000 متر. وتصل السرعة إلى 600 طلقة في الدقيقة، والسرعة الأولية للرصاصة 751 متر في الثانية ووزنها- 3.6 كغ.
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