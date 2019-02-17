روسيا تبدأ بتزويد السعودية ببنادق كلاشينكوف "إيه كيه 103"

أعلن المدير العام لشركة "روسوبورون إكسبورت" ألكسندر ميخييف، للصحفيين في معرض الأسلحة "IDEX-2019" أن روسيا بدأت بتنفيد عقد لتوريد البنادق الهجومية من طراز "АК-103" إلى المملكة العربية السعودية.

وقال مدير الشركة في رده على سؤال أحد الصحفيين " لقد وقعنا ونفذنا عقد لتوريد بنادق كلاشينكوف الهجومية، والمرحلة التالية هي إنشاء مشروع لانتاج البنادق لتلبية احتياجات المملكة العربية السعودية، وكذلك دول العالم الثالث".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy كلاشينكوف "إيه كيه 103"... بندقية روسية بقدرات خارقة

وأوضح ميخيف أنه في المستقبل المنظور، سيقوم الطرفان بالتوافق على بطاقة نقل تكنولوجيا انتاج بنادق كلاشينكوف "AK-103" إلى السعودية مع برنامج تعريب مرحلي.

وأوضح قائلا "سنقدم اقتراحا للحكومة لتنفيذ هذا المشروع. أعتقد أنه بقي لدينا ثلاثة إلى أربعة أشهر حتى نهاية تنسيق إجراءات المشروع بأكمله".

وعيار الرصاصة في بندقية "АК-103" 7,62х39، ويمكن وضع 30 رصاصة في المخزن. ومدى الإطلاق- 1000 متر. وتصل السرعة إلى 600 طلقة في الدقيقة، والسرعة الأولية للرصاصة 751 متر في الثانية ووزنها- 3.6 كغ.