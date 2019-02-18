بريطانيا تحيي قواتها المسلحة في القطب الشمالي بسبب روسيا

قررت بريطانيا إحياء نشاطها العسكري في منطقة القطب الشمالي المتجمد بعد غياب طويل عن المنطقة القطبية، وذلك لأسباب أمنية لمواجهة الخطر الروسي المتصاعد في تلك المنطقة.

Ministry of Defense of the Russian Federation لعبة الحرب الباردة... الولايات المتحدة تستعد لاختبار روسيا في القطب الشمالي

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن القوات المسلحة البريطانية ستعود إلى القطب الشمالي وستزيد من وجودها فيها لتوفير الحماية والأمن للدول المنخرطة في تحالف شمال الأطلسي "الناتو" من روسيا.

ونقلت الصحيفة تصريحات وزير الدفاع البريطاني، غافن ويليامسون، خلال زيارته لوحدة من مشاة البحرية البريطانية في قاعدة عسكرية في النرويج الذي أعلن أن بريطانيا ستقوم بتنظيم برنامج لمدة عشر سنوات سيشارك فيه أكثر من ألف جندي بريطاني مع جنود نرويجيين.

بالإضافة إلى ذلك، ستطلق رحلات جوية فوق القطب الشمالي لطائرات مضادة للغواصات من طراز " بوسيدون بي 8" في عام 2020 لمواجهة النشاط الروسي العسكري في المنطقة.

وقال الوزير: "نحن نتحدث عن تدريبات في ظروف صعبة وفي درجات حرارة منخفضة للتأقلم لمواجهة المخاطر الروسية في المنطقة الشمالية.

وبحسب الصحيفة، ستنقل بريطانيا تسع طائرات "بوسيدون" إلى قاعدة سلاح الجو في "سكوتيش فانسيموث"، حيث ستقوم برحلات استطلاعية فوق أقصى الشمال وشمال الأطلسي.