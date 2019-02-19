للمرة الأولى في الخارج... روسيا تعرض الجيل الجديد من راجمة "تورنادو"

وكان العرض ثلاثي الأبعاد وتمكن الزوار من مشاهدة راجمة عبر النظارات في فضاء من 360 درجة.

© Sputnik . Aleksey Kudenko الوريث الناري لـ"غراد"... ما هو سر قوة راجمة الصواريخ "تورنادو-جي"

وتم تجهيز راجمة الصواريخ " تورنادو-جي " بنظام توجيه وتحكم آلي ومعدات إعداد وإطلاق، ما يسمح بأتمتة عملية التحضير والتوجيه وعملية الإطلاق وإجراء عملية المعالجة الذاتية المستقلة وتوجيه الراجمة والعرض على الخريطة الإلكترونية للوضع الطوبوغرافي المطلوب وإدخال بيانات طيران وإطلاق المقذوفات الصاروخية عن بعد.

وتتألف الراجمة من 40 مدفع إطلاق بعيار 122 ملم، ما يسمح باستخدام مقذوفات الصواريخ "تورنادو-جي" و"غراد".

كما عرض الجناح الروسي للمرة الأولى ذخائر لراجمة الصواريخ "تورنادو-جي"، وهي صواريخ غير موجهة بعيار 122 ملم، مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار. وقد صممت لتدمير القوة البشرية المفتوحة وفي الخنادق والمعدات غير المدرعة ومراكز القيادة وغيرها من الأهداف.

وقال المدير العام لشركة "تيخماش": "تتمكن القذيفة من ضرب الأهداف وراء طيات الأرض (المنحدرات المختلفة والوديان وإلخ) وفي الجبال. ويتراوح مداها ما بين 5-20 كم. وتعمل في نطاق درجة حرارة تتراوح ما بين —50 و+50 درجة مئوية".

وقدمت شركة "تيخماش" خلال معرض "أيديكس-2019" أكثر من 100 نموذج حربي. وشغل الجناح أكثر من 120 كم مربع.

وانطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "أيديكس" في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وتشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية بجناح في المعرض، إضافة إلى شركات صناعية عملاقة، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" و"رايثون" الأمريكية و"تاليس" الفرنسية وغيرها. كما تشارك الصين بجناح كبير ودول عربية منها الإمارات ومصر والأردن والسعودية وغيرها.