"آير تيك" الإسبانية تعرض الطائرة المقاتلة دون طيار "تارسيز" في "آيدكس"

تعرض شركة "آير تيك" الإسبانية، ضمن مشاركتها في معرض "آيدكس أبوظبي" للسلاح والحلول الدفاعية، الطائرة من دون طيار من طراز "تارسيز"، المجهزة بصاروخين موجهين.

أبوظبي — سبوتنيك. وأوضح مدير تطوير الأعمال في الشركة، رودريغو راففو، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الطراز الجديد من الطائرة بدون طيار القتالية تارسيز 75، والمجهزة بكاميرات مراقبة، والتي تزن 75 كلغ، بحمولة 12 كلغ، تستطيع التحليق لمدة 12ساعة، وتتميز بنظام الفيديو التشغيلي بين 70 إلى 150 كيلومترا.

كما تنتج الشركة طائرات أخف من طراز "تارسيز 25"، بوزن 25 كلغ، وحمولة 5 كلغ، مع مقدرة على الطيران على مدى 6 ساعات.

وقال المسؤول، للوكالة: "نحن ننتج، ليس فقط هذين الطرازين، ولكن نقدم الحلول، على حسب رغبة الزبون، نقدم ليس فقط منتجات يمكن تسليحها، ولكن أيضا سيموليتورز [أنظمة محاكاة] لتدريب الطيارين… شركتنا لا تركز في فقط على انتاج الطائرات دون طيار، ولكنها تعمل أيضا في تقديم الخدمات للمطارات، من البداية وحتى نهاية الخدمة، تتضمن أيضا عمليات الإصلاح".

وبحسب المسؤول الإسباني، فإن الشركة التي تتخذ من مدينة سيبا الإسبانية مركزا لعملياتها ولديها فروع في الكثير من دول العالم بما فيها الإمارات، تقدم حلولا في هندسة الطيران، حسب الحاجة.

© Sputnik . Nezar Alian الطائرة المقاتلة بدون طيار "تارسيز"

وحول العقود التي تم إبرامها، أوضح المسؤول أن المعرض ليس مكانا مناسبا للتعاقد، ولكنة ساحة لإجراء المفاوضات، من أجل التوقيع على عقود مستقبلية.