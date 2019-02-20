"آير تيك" الإسبانية تعرض الطائرة المقاتلة دون طيار "تارسيز" في "آيدكس"

أبوظبي — سبوتنيك. وأوضح مدير تطوير الأعمال في الشركة، رودريغو راففو، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الطراز الجديد من الطائرة بدون طيار القتالية تارسيز 75، والمجهزة بكاميرات مراقبة، والتي تزن 75 كلغ، بحمولة 12 كلغ، تستطيع التحليق لمدة 12ساعة، وتتميز بنظام الفيديو التشغيلي بين 70 إلى 150 كيلومترا.
وقال المسؤول، للوكالة: "نحن ننتج، ليس فقط هذين الطرازين، ولكن نقدم الحلول، على حسب رغبة الزبون، نقدم ليس فقط منتجات يمكن تسليحها، ولكن أيضا سيموليتورز [أنظمة محاكاة] لتدريب الطيارين… شركتنا لا تركز في فقط على انتاج الطائرات دون طيار، ولكنها تعمل أيضا في تقديم الخدمات للمطارات، من البداية وحتى نهاية الخدمة، تتضمن أيضا عمليات الإصلاح".
وبحسب المسؤول الإسباني، فإن الشركة التي تتخذ من مدينة سيبا الإسبانية مركزا لعملياتها ولديها فروع في الكثير من دول العالم بما فيها الإمارات، تقدم حلولا في هندسة الطيران، حسب الحاجة.
وحول العقود التي تم إبرامها، أوضح المسؤول أن المعرض ليس مكانا مناسبا للتعاقد، ولكنة ساحة لإجراء المفاوضات، من أجل التوقيع على عقود مستقبلية.
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