بوتين يعلن عن إنزال أول غواصة مسيرة "بوسيدون" هذا العام

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية، اليوم الأربعاء 20 شباط/فبراير، عن إنزال أول غواصة نووية مسيرة "بوسيدون" في ربيع هذا العام 2019.

وصرح بوتين: "أود أن أقول ملاحظة مهمة… سيتم في ربيع هذا العام إنزال أول غواصة نووية مسيرة، حاملة للصواريخ. والعمل يجري حسب الخطة".

ومن الجدير بالذكر أن غواصة "بوسيدون" المسيرة الجديدة قادرة على التحرك بسرعة نحو 110 عقدات على عمق أكثر من كيلومتر، أو أكثر من 200 كم/الساعة. وتم تحقيق ذلك من خلال إنشاء كهف هوائي حول المركبة يقلل من مقاومة المياه. كما تتميز "بوسيدون" بالقدرة الكبيرة على المناورة على طول المسار والعمق، ما يجعل اعتراضها أمرا شبه مستحيل.

وقد وصفها الغرب بـ"مركبة يوم القيامة". وأشار الخبراء إلى أن "بوسيدون"، التي تعمل على الطاقة النووية، قادرة على الاقتراب من السواحل الأمريكية دون اكتشافها والتسبب في تسونامي مشع على ارتفاع 300 قدم.