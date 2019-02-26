شاهد... كيف يجري نقل راجمات الصواريخ في سوريا

ونُشر مؤخرا على شبكة الإنترنت فيديو يُظهر لحظة نقل اثنتين من راجمات "أوراغان" السورية.

وجرى العرف في سوريا على أن تُنقل الراجمات بواسطة الجرارات المدنية حفاظا على محركات السيارات الخاصة براجمات الصواريخ.

وتجدر الإشارة إلى أنه تظهر في إحدى المقطورات القذائف الصاروخة غير الموجهة عيار 220 ملم.

وتقدر هذه الراجمة الموضوعة في سيارة "زيل-135" على إصابة مختلف الأهداف على بعد 35000 متر بدقة متناهية.

ولم يفقد الجيش السوري منذ بدء أحداث الحرب إلا عربة واحدة تابعة لراجمات "أوراغان". ولم تُفقد تلك العربة خلال المواجهة مع الإرهابيين، بل فُقدت بعد أن أطلق العسكريون الإسرائيليون النار عليها ظنا منهم أنها تقصف أراضي إسرائيل كما أفادت بذلك إحدى وكالات الأنباء.

وصُنعت راجمات "أوراغان" في روسيا. وتملك الجيش السوري راجمات صواريخ من صنع سوري هي راجمات "جولان". وتعتبر الراجمات السورية الصنع من أقوى راجمات الصواريخ في العالم.