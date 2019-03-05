روسيا تطور أقمارا صناعية عسكرية جديدة

وقال شويغو في مؤتمر في وزارة الدفاع الروسية: "مهمتنا هي إنشاء سواتل حديثة قادرة على توفير بيانات استطلاعية وبيانات خرائط أكثر دقة. ولهذا الغرض، يجري تنفيذ عدد من الأعمال، والتي سيناقش تنفيذها في الاجتماع".
وأشار شويغو إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته إلى الجمعية الاتحادية، تحدث عن التغييرات الأساسية في الاتصالات والملاحة ونظم الاستشعار عن بعد وتتطلب زيادة في قدرات الأقمار الصناعية في البلاد.
وأضاف شويغو: "في هذا السياق، تواصل وزارة الدفاع المشاركة بنشاط في إعادة التجهيز التكنولوجي للمركبات الفضائية العسكرية".
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