اختبار نظام مدفعية جديد في عام 2019

ستبدأ اختبارات الحكومة لنظام مدفعية مضاد للطائرات "ديريفاتسيا- الدفاع الجوي" في عام 2019، وفقا لقسم والإعلام والاتصالات بوزارة الدفاع الروسية.

وجاء في البيان: "يتم الانتهاء من تطوير نظام مدفعية عيار 57 ملم "ديريفاتسيا- الدفاع الجوي" لتجهيز التقسيمات التكتيكية التابعة للقوات الدفاع الجوي البرية"…"ويخطط لإنهاء احتبارات الحكومة للنظام في نوفمبر من هذا العام".

© Photo / Uralvagonzavod Press Service اختبار أحدث منظومة مدفعية روسية (فيديو)

ووفقا للقسم، النظام مصمم من أجل محاربة العناصر التي تصيب في الأسلحة عالية الدقة، والطائرات والمروحيات التكتيكية والتابعة للجيش، والقذائف والأهداف المدرعة الخفيفة الأرضية والسطحية.

ويشمل النظام مركبة قتالية بمدفع وذخيرة للإطلاق ومركبة نقل ومركية صيانة.

وتم تجهيز المركبة القتالية بوحدة قتالية غير مأهولة مع نظام استطلاع واستطلاع سالب. إنها قادرة على كشف وإطلاق النار على الأهداف الجوية والبرية عند إطلاق النار. تتكون ذخيرة الطلقات من خمسة أنواع من الذخيرة، والرئيسية هي قذيفة متعددة الوظائف بتفجير مبرمج عن بعد بالقرب من الهدف.