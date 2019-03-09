روسيا تختبر أحدث منظومة صاروخية

في الصيف، ستختبر روسيا منظومة "غيبكا-إس" الواعدة، والمخصصة لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تطوير هذه المنظومة المتنقلة الخاصة على أساس المركبة المدرعة "تيغر-إم". وبفضل المدرعة يمكن إطلاق الصواريخ عن بعد.

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation روسيا تخترع صاروخا لتوجيه "صفعة نووية"

وأضافت الوزارة أنه يمكن القيام بعمليات الاستطلاع والمرافقة والقصف للأهداف الجوية ليس فقط من الموقع ، ولكن أيضا عند الحركة.

وقالت الدفاع الروسية: "المركبة المدرعة مزودة بنظام بصري إلكتروني متعدد القنوات للكشف والمرافقة، ونظام توجيه عالي السرعة وأجهزة لإطلاق الصواريخ عن بعد".

"غيبكا-إس" فيها وحدة استطلاع ومراقبة وكاشف برادار صغير الحجم ونظام أتوماتيكي. وتم تطوير هذه الوحدة لأول مرة. المنظومة جديدة مصممة لوحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات البرية.