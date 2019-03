روسيا تختبر أحدث منظومة صاروخية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تطوير هذه المنظومة المتنقلة الخاصة على أساس المركبة المدرعة "تيغر-إم". وبفضل المدرعة يمكن إطلاق الصواريخ عن بعد.

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation