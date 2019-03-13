فيديو مستعاد لأول اختبار نووي

ظهرت نسخة مستعادة من شريط فيديو لأول انفجار نووي على الإنترنت. تم إجراء الاختبارات قبل 74 عامًا في ملعب تدريب ألماغاردو في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية. وكان الكود هو Trinity (الثالوث).

وفقًا لـ Popular Mechanics ، شملت عملية استرداد الفيديو إزالة الخدوش وتقليل بعض العيوب. وقع الانفجار في الساعة 05:30 من صباح 16 يوليو 1945.

تستشهد المجلة بنص تقرير صادر عن وزارة الطاقة الأمريكية، والذي يقال فيه إن الجهاز انفجر فوق صحراء نيو مكسيكو، و"تبخر" البرج الواقع بالقرب من مركز الانفجار وتحول الأسفلت حول قاعدته إلى رمل أخضر. بعد ثوان قليلة من الانفجار، انتشرت موجة صدمة قوية عبر الصحراء.

قال روبرت أوبنهايمر، عالم الفيزياء الرائد المسؤول عن تطوير القنبلة، إن هذا الحدث ذكره بجزء من الملحمة الهندية بهاجافاد غيتا: "الآن أنا أصبحت الموت، مدمر العوالم".