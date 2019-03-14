خلال مناورة ضخمة لـ"الدرونز"... قائد عسكري إيراني يحذر أمريكا: طائراتنا في السماء

قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني أجرت، الیوم الخمیس 14 مارس / آذار، مناورات "بيت المقدس 1" للطائرات دون طيار القتالية بمنطقة الخليج.

وشارك في المناورات عدد من القادة العسكريين الإيرانيين بينهم العميد أميرعلي حاجي زادة، قائد مقر القوة الجوفضائية، وعدد من القادة العسكريين.

📸 رزمایش پهپادی #سپاه|حمله همزمان "۵۰ فروند پهپاد RQ۱۷۰ ایرانی" به اهداف pic.twitter.com/PW0fZenpUP — Mersad news (@mersadnews_ir) March 14, 2019

وبلغ عدد الطائرات المشاركة في المناورة 50 طائرة دون طيار (درونز) هجومية من طراز (RQ170) النسخة المعدلة إيرانيا، إضافة إلى طائرات مسيرة قتالية أخرى.

وتعد المناورة هي الأولى من نوعها، خاصة أنها تجري بمشاركة عدد ضخم من الطائرات المسيرة.

Iran anuncia la seva capacitat de fabricar els seus drons i helicòpters https://t.co/KEB6OSAzRr pic.twitter.com/35zW265hH1 — GeopoliticaCAT (@GeopoliticaCAT) February 28, 2018

وتقوم الطائرات بضرب أهداف تبعد مسافة تتجاوز 1000 كيلومتر، من قاعدة انطلاقها، بحسب وكالة "فارس"، التي أوضحت أن تلك الطائرات تمكنت من إصابة أهدافها بدقة عالية.

إيران تجرى اضخم مناورات للطائرات المسيرة القتالية بالخليج الفارسيhttps://t.co/eewPK4cD47

أجرت القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الايراني الیوم الخمیس، مناورات "إلى بيت المقدس 1"للطائرات بدون طيار الهجومية القتالية بمنطقة الخليج الفارسي. pic.twitter.com/TNNZPxQ4Wa — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) March 14, 2019

ولفتت الوكالة إلى قول اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي: "هذه هي أقوى مناورات للقوة الجوفضائية الإيرانية، وعلى الأمريكيين، الذين وعدوا بأن لاتقام الذكرى الـ40 لانتصار الثورة الاسلامية، أن يشعروا بالخزي والعار".

ولفت إلى أنه إضافة إلى عشرات الطائرات المسيرة تحلق في الجو، إضافة إلى خروج ملايين الإيرانيين في ذكرى الثورة، الشهر الماضي.