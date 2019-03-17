إعلام: البنتاغون يعتزم الحصول على عشرة آلاف صاروخ ضد روسيا

تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية الحصول على أكثر من عشرة آلاف صاروخ موجه للاستخدام المحتمل في المستقبل ضد روسيا والصين.

ووفقا لTask and Purpose، فإن البنتاغون يقترح أن يشمل مشروع الميزانية للسنة المالية 2020 ، 10193 صاروخ موجه أرض- أرض وراجمات صواريخ. ويشار إلى أن هذا أكثر بنسبة 26 بالمائة عن عام 2019 عندما طلبت وزارة الدفاع الأمريكية 8101 صاروخا وأكثر بنسبة 47 بالمائة عن عام 2018، 6936 صاروخا.

US Air Force / Joe Davila البنتاغون يطلب ملياري دولار لتطوير أسلحة أسرع من الصوت

وبحسب الموقع، فإنه يتم شراء هذه الأسلحة "لتحييد أو قمع المدفعية الميدانية وأنظمة الدفاع الجوي للعدو" وسيكلف حوالي 1.4 مليار دولار.

وأكد الموقع أن الزيادة الحادة في تكلفة تجديد ترسانة الصواريخ مرتبطة بـ "إعادة توجيه" البنتاغون لأنظمة الصواريخ البرية لمواجهة "القوى العظمى" — روسيا والصين — بعد "الهزيمة النسبية" لـ"داعش" في العراق وسوريا.

وأعلن البنتاعون أن في ميزانية الدفاع للسنة المالية المقبلة، التي نُشرت في أوائل مارس ، ستكون الأولوية في ترقية الجيش الأمريكي "زيادة مدى الإطلاق والتأثير المدمر للمدفعية الميدانية وتطوير قدرات المدفعية الصاروخية لتحقيق التفوق على جميع المستويات".