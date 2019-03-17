اليابان تطورصاروخا مجنحا بعيد المدى

تخطط وزارة الدفاع اليابانية للبدء في إنشاء صاروخ كروز يبلغ مداه 400 كيلومتر، سيسمح الصاروخ الذي يتم إطلاقه جواً بمهاجمة سفن العدو في حالة وجود تهديد مباشر لأراضي الدولة، حسبما ذكرت صحيفة يوميوري شيمبون.

وتؤكد الصحيفة أن هذا أول صاروخ من هذا النوع في البلاد.

© REUTERS / Kyodo اليابان تصنع معجزة جديدة بإطلاق أصغر صاروخ إلى الفضاء

من المخطط أن يتم إنشاء الصاروخ على أساس صاروخ كروز الأسرع من الصوت ASM3، الذي تم تطويره في عام 2017. سرعته تساوي ثلاثة أرقام ماخ، ومداه حوالي 200 كيلومتر.

لقد تم التشكيك في فعالية الصاروخ الذي تم إنشاؤه على خلفية القدرات الدفاعية المتنامية للصين، ولهذا السبب لم يندرج ضمن خطة المشتريات لاحتياجات قوات الدفاع الذاتي اليابانية لعامي 2018 و 2019. وتتوقع الإدارة العسكرية في اليابان تحسين خصائص السرعة لهذا الصاروخ، وكذلك زيادة المدى بمقدار النصف. من المتوقع تخصيص أموال للعمل لعام 2020.

مثل هذه الصواريخ لديها إمكانية مهاجمة، والتي قد تتعارض مع دستور البلاد "السلمي". وفي الوقت نفسه، تميل السلطات اليابانية مؤخرًا إلى الاعتقاد بأن حيازة هذه الأسلحة الهجومية لا تتعارض مع أحكام القانون الرئيسي، إذا كانت مرتبطة بالدفاع عن النفس.

ينص مشروع الميزانية للعام المالي 2019 على زيادة في الإنفاق الدفاعي الياباني بنسبة 1.3٪ مقارنةً بالعام الحالي (تبدأ الفترة المالية الجديدة في 1 أبريل) — إلى مستوى قياسي يبلغ 5.3 تريليون ين (47.5 مليار دولار).

يذكر أنه في أواخر يناير كانون الثاني، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع مجموعتين من نظام إيجيس لليابان بقيمة 2.15 مليار دولار. ووقفت روسيا والصين ضد نشر هذه الأنواع من الأسلحة في اليابان.