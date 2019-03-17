روسيا تطور دبابة روبوت

وقال ألكسندر بوتابوف، المدير العام لشركة "أورال فاغون زافود"، في مقابلة مع "إر بي كي": "أستطيع أن أقول إن معداتنا موجودة بالفعل في مرحلة من الاستعداد ولديها الدعم الرقمي الذي يسمح بالتحول إلى الدبابة غير المأهولة".

Ministry of Defence of the Russian Federation "أرماتا" تفوق كفاءة دبابات العالم

يلاحظ أنه في وقت سابق في تقرير المعهد المركزي الثالث للأبحاث التابع لوزارة الدفاع الروسية، ظهرت معلومات حول تصميم دبابة غير مأهولة تعتمد على منصة أرماتا الثقيلة، وحصل الابتكار على اسم "تاتشانكا-بي".

ومنذ ظهور "أرماتا"، تحدث المهندسون والعسكريون عن إمكانية تحويل "تي-14" إلى روبوت، يتم إطلاق النار عن بعد، تتم معظم العمليات داخل الآلة تلقائيًا. ومع ذلك، فإن أكثر ما يميز "أرماتا" هو البرج غير المأهول، حيث تتركز الأسلحة، ويكون طاقم الدبابة في كبسولة مدرعة معزولة.

وقال فياتشيسلاف هليتوف، نائب المدير العام للشركة في عام 2017 إن أفضل حماية لطاقم المركبة القتالية عدم وجوده عليها، هذا ليس هذا خيالا علميا، ولكن المرحلة القادمة من تحديث المعدات، والتي ستكون ممكنة في المستقبل القريب.