انطلاق التمرين العسكري "الحميمات 10" بين وحدات من القوات البرية الإماراتية والفرنسية

انطلقت على أرض دولة الإمارات، اليوم الإثنين، فعاليات التمرين العسكري "الحميمات 10"، بمشاركة وحدات من القوات البرية في الإمارات وفرنسا.

© REUTERS / Faisal Al Nasser/Files انطلاق التمرين العسكري "درع الوقاية 2" بمشاركة قوات سعودية وأمريكية

القاهرة — سبوتنيك . وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، "يأتي التمرين ضمن التمارين العسكرية المشتركة المتعددة الأطراف التي تجريها القوات المسلحة الإماراتية، على مدار العام، مع قوات الدول الشقيقة والصديقة".

ويهدف التمرين، الذي يستمر مدة ثلاثة أسابيع، إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية، وزيادة التنسيق بين القوات المسلحة الإماراتية ونظيرتها الفرنسية.

كما يهدف إلى رفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة الإماراتية، واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية، والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين.